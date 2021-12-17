Суд арестовал участниц Pussy Riot за демонстрацию нацистской символики

Участниц группы Pussy Riot Марию Алёхину и Люсю Штейн Тверской суд Москвы арестовал на 15 и 14 суток соответственно за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает «Медиазона» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) со ссылкой на самих девушек, которых задержали накануне.

Сама Алёхина рассказала , что её обвинили в пропаганде нацистской символики из-за фотографии, которую активистка опубликовала в соцсетях в 2015 году. На снимке изображены свастика и Александр Лукашенко.

Суд признал Алёхину виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). С решением суда мы, конечно, не согласны и обжалуем его, — рассказал ТАСС адвокат Алёхиной Даниил Берман.

Ранее сообщалось, что на муниципального депутата Басманного района Москвы Штейн составили протокол из-за её портрета с фуражкой СС, который она опубликовала в 2018 году. По словам депутата, это был «чей-то фан-арт и фотошоп».

Обе девушки были задержаны 16 декабря. Ранее они были осуждены по «санитарному делу». Их приговорили к ограничению свободы.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.