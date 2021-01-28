Суд арестовал тиктокера Константина Лакеева

https://static.news.ru/photo/73cf4558-6194-11eb-a492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении TikTok-блогера Константина Лакеева.

18-летний тиктокер пробудет в СИЗО до 23 марта 2021 года, сообщает пресс-служба суда. Лакеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти) и частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений). Следствие считает, что юноша пинал автомобиль ФСБ на акции протеста в Москве 23 января. Задержали блогера в так называемом TikTok-хаусе 27 января.

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой блогер признал вину и извинился перед госслужащими и полицейскими. Позднее его в изоляторе временного содержания посетила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. Лакеев рассказал ей, что предыдущие две ночи спал «на стуле в СК» и его постоянно допрашивали.

Правозащитница отметила, что такие условия содержания молодого человека 2002 года рождения противоречит закону о содержании под стражей и представители ОНК потребовали расселить блогера и ранее судимого подозреваемого.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Силовики задержали несколько тысяч участников несогласованных митингов. В числе задержанных были несовершеннолетние.

Ранее NEWS.ru сообщал об аресте уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, которого подозревают в участии в драке с сотрудниками ОМОНа во время акции протеста 23 января.