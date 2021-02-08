Суд арестовал росгвардейца по делу об убийстве экс-главы дагестанского села

https://static.news.ru/photo/de2a4978-6a2e-11eb-b66d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский районный суд Махачкалы арестовал сроком на два месяца сотрудника дагестанского управления Росгвардии. Его подозревают в убийстве экс-главы села Новокули. По версии оперативников, расправа произошла в местном отделе полиции.

Накануне республиканское СУ СК РФ сообщило , что двоих силовиков задержали по подозрению в убийстве 34-летнего жителя в райотделе полиции в Махачкале. Пресс-служба врио главы Дагестана заявила, что погиб экс-руководитель населённого пункта Новокули Новолакского района Абакар Капланов.

Суд постановил избрать в отношении Курбанова Сулеймана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 апреля 2021 года включительно, — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

Мера пресечения для второго фигуранта будет избрана позже. Расследование уголовного дела взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 6 февраля в одном из отделений полиции Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии расстреляли 34-летнего мужчину из-за ранее возникшей личной неприязни. От полученных ранений местный житель скончался на месте.

Накануне жители села Новокули в Дагестане, главу которого Абакара Капланова нашли убитым в отделении полиции Махачкалы, рассказали о давнем его конфликте со служившими в Росгвардии братьями Салманом и Сулейманом Курбановыми, подозреваемыми в его убийстве. Конфликт разразился вокруг земельного участка, приобретённого семьёй Курбановых, но не оформленного должным образом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами обнаружили в ночь на 8 февраля в городе Орске Оренбургской области. В жестоком убийстве заподозрили её бабушку. Следователи полагают, что 60-летняя пенсионерка напала на внучку с ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Расправившись с малышкой, она выбросила её на улицу. Ребёнка нашли около полуночи рядом с многоквартирным домом по улице Короленко.