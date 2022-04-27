Суд арестовал пятерых подозреваемых в покушении на Соловьёва

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Басманный суд Москвы 27 апреля заключил под стражу пятерых человек, которых подозревают в подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьёва, сообщает ТАСС. Речь идёт о Владимире Белякове, Андрее Пронском, Василии Стрижакове, Максиме Дружинине и Василии Степанове. Они будут находится под стражей как минимум до 25 июня.

Заседания суда прошли в закрытом режиме в связи с необходимостью сохранения гостайны. Согласно материалам дела, все пятеро подозреваемых заявили о непричастности к преступлению.

Подозреваемые имеют среднее или среднее специальное образование, работают охранниками, малярами или временно находятся без работы. Некоторые из них уже сидели в тюрьме за убийства и грабежи — они отбывали наказание в колониях или проходили принудительное психиатрическое лечение.

О задержании группы участников запрещённой в России националистической организации 25 апреля сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Там отметили, что при задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

Следственный комитет России сообщил, что задержанные собирались взорвать машину Соловьёва, для чего изготовили самодельную бомбу. Позднее один из них на допросе сказал, что обсуждались также убийства журналистов Дмитрия Киселёва, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян. Два других фигуранта дела заявили, что убийство Соловьёва было заданием Службы безопасности Украины. В СБУ это назвали выдумкой.