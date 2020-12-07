Суд арестовал политолога Соловья за несанкционированную акцию

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал политолога и основателя движения «Перемен» Валерия Соловья на 10 суток за организацию несогласованного мероприятия.
Соловей был признан виновным в организации акции на Невском проспекте 5 декабря,
Как писал NEWS.ru, оппозиционный политолог Валерий Соловей был задержан во время мероприятия в центре Санкт-Петербурга. Позднее сам Соловей сообщил, что его остановили и увезли из-за нарушения масочного режима.
При этом мужчина утверждает, что просто гулял, а политически активные люди, которые любят собираться у Гостиного двора Петербурга, начали подходить с вопросами.
До этого Соловей задерживался правоохранителями в Москве также во время несанкционированной акции в середине сентября.