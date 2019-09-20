https://static.news.ru/photo/3f2a27b4-dbad-11e9-958e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Пресненский суд арестовал старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова. Он обвиняется в том, что расстрелял двух коллег из табельного оружия, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 19 ноября 2019 года, — огласил решение судья Артёмов.

Смирнов работает старшим прапорщиком 5-го отдела полиции Московского метрополитена. Защита ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме, так как «метрополитен является режимным объектом», однако в просьбе было отказано.

Следователь, обосновывая ходатайство о заключении под стражу, сказал, что Смирнову предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, а именно по статье 317 УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Также на суде стало известно, что полицейский проверяется на причастность и к иным преступлениям.

Смирнов 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» открыл стрельбу по двум другим полицейским. Они пытались его задержать за взятку в две тысячи рублей. Один сотрудник убит, другой госпитализирован с тяжёлыми ранениями.