Суд арестовал поджигателя Мавзолея Московский суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таганский районный суд Москвы принял решение об аресте Константина Старчукова, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя суда. Мужчину задержали в понедельник, 17 июля, когда он кинул бутылку с зажигательной смесью в сторону Мавзолея на Красной Площади.

Таганским районным судом города Москвы 20 июля удовлетворено ходатайство старшего следователя, — рассказали в суде.

Так, было решено поместить под стражу злоумышленника, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Арест продлится до 18 сентября.

Ранее в Бердске Новосибирской области полиция задержала 51-летнего мужчину, который пытался сжечь местный военкомат. Инцидент произошел вечером в среду, 19 июля. Злоумышленник облил горючей жидкостью дверь военкомата, поджег и скрылся в неизвестном направлении. Пламя потухло само. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пятилитровую пластиковую бутылку с остатками горючей жидкости и черный пакет.

Преступником оказался безработный местный житель. Его мотивы пока неизвестны. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или порче имущества из хулиганских побуждений. Прежде мужчина уже был судим за кражу.