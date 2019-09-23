Жительница Кирова заключена под стражу по подозрению в продаже незарегистрированных препаратов. Такое решение принял местный суд.
Следователи считают, что женщина продала партию лекарств под видом косметологических средств, сообщается на
Как писал News.ru, в июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая заказала через Интернет не зарегистрированный в России препарат от судорог. Женщина хотела приобрести лекарство для своего 10-летнего сына Михаила, который страдает от болезни Баттена.