Суд арестовал подозреваемого в педофилии детского музыкального продюсера
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
15:59, 09 ноября 2021
Фото: unsplash.com
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Нагатинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца музыкального продюсера Александра Разумовского. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщили ТАСС в суде.
Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Александра Разумовского меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 января 2022 года, — сказала собеседница агентства.
62-летний продюсер обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК РФ.
По данным «Известий», показания против Разумовского дали два мальчика. Всего же в деле насчитывается более 10 преступных эпизодов, говорится на сайте со ссылкой на источники.
Разумовский известен как создатель детского музыкального коллектива «Фортуна-шоу», а также в качестве продюсера детского музыкального канала Art kids TV и режиссёра международного фестиваля «Родная сторона».
Ранее стало известно о задержании по подозрению в педофилии и распространении детского порно одного из режиссёров киножурнала «Ералаш» Ильи Белостоцкого. Выяснилось, что его арестовали ещё год назад, но близкие скрывали это, рассказывая о болезни мужчины.