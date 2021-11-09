Суд арестовал подозреваемого в педофилии детского музыкального продюсера

Нагатинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца музыкального продюсера Александра Разумовского. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщили ТАСС в суде.

Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Александра Разумовского меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 января 2022 года, — сказала собеседница агентства.

62-летний продюсер обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК РФ.

По данным «Известий», показания против Разумовского дали два мальчика. Всего же в деле насчитывается более 10 преступных эпизодов, говорится на сайте со ссылкой на источники.

Разумовский известен как создатель детского музыкального коллектива «Фортуна-шоу», а также в качестве продюсера детского музыкального канала Art kids TV и режиссёра международного фестиваля «Родная сторона».

Ранее стало известно о задержании по подозрению в педофилии и распространении детского порно одного из режиссёров киножурнала «Ералаш» Ильи Белостоцкого. Выяснилось, что его арестовали ещё год назад, но близкие скрывали это, рассказывая о болезни мужчины.