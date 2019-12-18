https://static.news.ru/photo/3d935480-2193-11ea-84c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Житель Ленобласти Андрей Бовт, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней дочери, арестован по решению Гатчинского городского суда.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца. В СИЗО мужчина пробудет до 16 февраля, сообщает РИА новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Гатчины Юлию Паркияне.

Бовту инкриминируются две статьи УК РФ о сексуальном насилии и ещё две, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. При обыске в его доме был обнаружен целый арсенал, состоящий из винтовок и автоматов. Свою вину житель Ленобласти не признаёт.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело на Бовта было заведено по заявлению его супруги Светланы Лободюк. Она утверждает, что мужчина насиловал свою дочь на протяжении шести лет. В настоящее время девочке 13 лет. Всего в семье восемь детей, из которых шестеро — несовершеннолетние.