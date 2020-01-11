В Москве Никулинский районный суд арестовал подозреваемого в избиении и ограблении сына Михаила Жванецкого. Им оказался студент МГИМО Асылбек Хисам.
Суд вынес своё решение 11 января. Это следует из базы данных столичных судов.
Дмитрия Жванецкого избили в московском ресторане. По его словам, один из посетителей начал приставать к девушке. Он и его друг решили заступиться. Однако злоумышленник переключился в какой-то момент на них и попытался ограбить. Жванецкий-младший добавил, что по данному факту написал заявление в полицию. Он получил рваную рану губы и полости рта, писал NEWS.ru.
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