Фото: Дмитрий Жванецкий/facebook.com

Фотомодель Ксения Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука режиссёра Никиты Михалкова, в настоящее время находится в реанимации. Данной информацией в воскресенье, 12 января, с журналистами поделились сотрудники Боткинской больницы в Москве.

Медики не стали разглашать более подробные данные о текущем состоянии здоровья фотомодели. Она лежит в отделении анестезиологии и реанимации, — приводит РИА Новости слова сотрудников лечебницы. Пунтус, найденная голой под...