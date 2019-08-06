https://static.news.ru/photo/6711fca4-b879-11e9-8798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд арестовал первого болельщика за нападение на сотрудника ОМОНа во время футбольного матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

По ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение, — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

Столкновение футбольных фанатов с сотрудниками ОМОНа произошло в перерыве матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:1), прошедшего в субботу на «Газпром Арене» в Петербурге.

Подозреваемым в избиении второго сотрудника Росгвардии во время драки на стадионе оказался местный житель 1991 года рождения.

По данным следствия, фанат вечером 3 августа, действуя умышленно и из хулиганских побуждений, ударил сотрудника батальона ОМОНа, находившегося при исполнении должностных обязанностей. При этом первый омоновец, о котором сообщалось ранее, пострадал от брошенного камня, а второго избили. Потерпевший серьёзно пострадал. У сотрудника Росгвардии диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», писал News.ru.