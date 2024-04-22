Суд арестовал отца Аббасова по делу об убийстве байкера в Москве Суд арестовал Низами Аббасова по делу об убийстве из-за парковки в Москве

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Низами Аббасов

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу четвертого обвиняемого в убийстве байкера из-за конфликта за парковочное место Низами Аббасова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Отец главного фигуранта уголовного дела Шахина Аббасова проведет в СИЗО до 18 июня.

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Аббасова Низами Иса оглы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток срок до 18 июня 2024 года, — говорится в сообщении.

Суд ранее заключил под стражу до 18 июня обвиняемого в убийстве москвича в конфликте из-за парковочного места Шахина Аббасова. По версии следствия, молодой человек ударил мужчину ножом, который заранее приготовил.

Также суд арестовал Бахтияра Аббасова — дядю главного обвиняемого. Мужчина также проведет под стражей до 18 июня. Также под стражей оказался Нахид Гусейнов, которого следствие считает пособником преступления.

Убийство 25-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалева произошло около подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве вечером 17 апреля. Молодого человека ударил ножом мужчина, которому тот сделал замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавший скончался от травм в больнице. Нападение на мотоциклиста попало в поле зрения камеры видеонаблюдения.