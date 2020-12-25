Суд арестовал основателя Petropavlovsk до 23 февраля

Тверской суд Москвы заключил под стражу основателя и бывшего руководителя компании Petropavlovsk Павла Масловского. Ему было предъявлено обвинение в растрате порядка 100 млн рублей.
Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 февраля 2021 года, по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.
Ранее стало известно о задержании основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского. В московском офисе «дочки» Petropavlovsk «Покровском руднике», прошли обыски. В пресс-службе Petropavlovsk сообщили, что обыски, вероятно, «касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний».
По версии следствия, Масловский причастен к хищению средств «Покровского рудника» в составе организованной группы.
Как сообщал NEWS.ru, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в начале ноября был освобождён решением Верховного суда РФ из-под домашнего ареста. Суд также изменил меру пресечения в отношении других обвиняемых по делу, а с их имущества был снят арест. По версии следствия, Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».