Суд арестовал основателя Petropavlovsk до 23 февраля

https://static.news.ru/photo/6a679760-46cb-11eb-94ad-fa163e074e61_660.jpg Павел Масловский Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

Тверской суд Москвы заключил под стражу основателя и бывшего руководителя компании Petropavlovsk Павла Масловского. Ему было предъявлено обвинение в растрате порядка 100 млн рублей.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 февраля 2021 года, по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

Ранее стало известно о задержании основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского. В московском офисе «дочки» Petropavlovsk «Покровском руднике», прошли обыски. В пресс-службе Petropavlovsk сообщили, что обыски, вероятно, «касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний».

По версии следствия, Масловский причастен к хищению средств «Покровского рудника» в составе организованной группы.

Как сообщал NEWS.ru, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в начале ноября был освобождён решением Верховного суда РФ из-под домашнего ареста. Суд также изменил меру пресечения в отношении других обвиняемых по делу, а с их имущества был снят арест. По версии следствия, Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».