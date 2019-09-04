Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский призвал граждан страны больше читать книг и отказаться от просмотра телевизора. С таким заявлением он выступил на открытой встрече с читателями на Московской международной книжной ярмарке.

Те, кто читают, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги! — приводит его слова «Полит эксперт». Московская книжная ярмарка проходит на ВДНХ с 4 по 8 сентября. Ранее News.ru...