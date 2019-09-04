Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Александр Соловьёв арестован на 20 суток.
Соответствующее постановление вынес Тверской районный суд Москвы. Главу московского отделения «Партии перемен» признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии). Об этом сообщил пресс-секретарь суда.
Ранее News.ru писал о том, что суд приговорил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Евгения Коваленко к 3,6 годам лишения свободы.