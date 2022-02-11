Суд арестовал одного из нападавших на «Пятёрочку» в Истре

Суд арестовал одного из участников разбойного нападения на супермаркет «Пятёрочка» в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мера пресечения избрана в отношении 19-летнего фигуранта дела. Всего по делу проходят четверо официально неработающих граждан Таджикистана, самому старшему из них 29 лет. Ранее они признались ещё в двух эпизодах ограблений в Истре.

С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм в г.о. Истре, меру пресечения в виде заключения под стражу до 09.04.2022, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четверым нападавшим на супермаркет предъявлено обвинение по факту разбоя и причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Следствие выяснило, что один из них в прошлом работал в магазине и знал внутренние процессы. Кроме того, было установлено, что двое из четверых нападавших находились в России нелегально, в связи с чем в контролирующих органах будет проведена проверка по данному факту для оценки действий ответственных лиц.

В ночь на 9 февраля злоумышленники в масках, вооружённые деревянными топорищами, вошли в магазин «Пятёрочка» в Истре через вход для разгрузки товаров и напали на директора магазина Наталью Пашкову, её супруга и на кассира Людмилу Вяткинy. Они похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задержаны. Вяткина в результате скончалась, Пашкова и её муж Сергей госпитализированы.