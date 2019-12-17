Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Алихану Оздоеву, который является 11-м подозреваемым по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Об аресте Оздоева ходатайствовало следствие. Согласно решению суда, в СИЗО он пробудет до 15 февраля 2020 года,
Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября 2019 года. В совершении преступления подозреваются пятеро членов секты баталхаджинцев. Предполагается, что убийство было совершено из кровной мести.
Ранее NEWS.ru писал, что число лиц, которые могут в той или иной степени быть причастны к преступлению, возросло до 40. Задержаны шесть человек. Никто из них виновным себя не признаёт.
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