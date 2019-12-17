https://static.news.ru/photo/9f2c1642-20c0-11ea-8b06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Алихану Оздоеву, который является 11-м подозреваемым по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об аресте Оздоева ходатайствовало следствие. Согласно решению суда, в СИЗО он пробудет до 15 февраля 2020 года, сообщает ТАСС.

Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября 2019 года. В совершении преступления подозреваются пятеро членов секты баталхаджинцев. Предполагается, что убийство было совершено из кровной мести.

Ранее NEWS.ru писал, что число лиц, которые могут в той или иной степени быть причастны к преступлению, возросло до 40. Задержаны шесть человек. Никто из них виновным себя не признаёт.