Суд арестовал обвиняемых по делу о призывах к беспорядкам в Telegram
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
15:31, 17 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Басманный суд Москвы принял решение об аресте троих человек, которых обвиняют в призывах к массовым беспорядкам в день голосования на выборах. Ещё одну фигурантку дела, экс-сотрудницу штаба кандидата в Госдуму Анастасии Брюхановой Марию Платонову, отправили под домашний арест. Об этом журналистам ТАСС рассказали в суде.
В отношении Алексея Курлова, Никиты Крещука, Дмитрия Чебанова и его жены Жанны Черновой было принято решение о заключении под страду до 14 ноября. Таким образом судья удовлетворил ходатайство следователя.
В отношении Платоновой следователю было отказано, она будет под домашнем арестом до 14 ноября.
16 сентября СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни единого голосования через сеть Telegram-каналов. По делу проходит 11 фигурантов, включая студентку Платонову. По мнению следствия, они «систематически обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и идеологической обработки аудитории в целях вызвать у неопределённого круга лиц желания, решимости и побуждения участвовать в совершении массовых беспорядков». В канале «Что делать» призывали к акциям протеста в один из дней голосования.