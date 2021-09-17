Суд арестовал обвиняемых по делу о призывах к беспорядкам в Telegram

Басманный суд Москвы принял решение об аресте троих человек, которых обвиняют в призывах к массовым беспорядкам в день голосования на выборах. Ещё одну фигурантку дела, экс-сотрудницу штаба кандидата в Госдуму Анастасии Брюхановой Марию Платонову, отправили под домашний арест. Об этом журналистам ТАСС рассказали в суде.

В отношении Алексея Курлова, Никиты Крещука, Дмитрия Чебанова и его жены Жанны Черновой было принято решение о заключении под страду до 14 ноября. Таким образом судья удовлетворил ходатайство следователя.

В отношении Платоновой следователю было отказано, она будет под домашнем арестом до 14 ноября.