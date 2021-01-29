Суд арестовал обвиняемого в нападении на силовиков на митинге таксиста

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Пресненский районный суд Москвы принял решение об аресте водителя такси Валерия Евсина, которого обвиняют в нападении на сотрудника силовых структур на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января.

Мужчину судят по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ), сообщили в суде.

Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Евсина Валерия Александровича, — говорится в сообщении суда.

Там отмечается, что фигурант проведёт под стражей два месяца и выйдет 28 марта.

По версии следствия, он и ещё несколько человек напали на сотрудника полиции и продолжали его избивать после того, как тот упал. Инцидент был снят на камеру.

Предполагается, что подозреваемый был установлен благодаря камерам видеонаблюдения. Во время задержания он был одет так же, как и при нападении на полицейского.

23 января в ряде российских городов прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, всего СК возбудил 20 уголовных дел после акций. Большинство из них квалифицируется по статье о применении насилия в отношении представителя власти.