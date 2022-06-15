Топ-менеджера «Аэрофлота» арестовали за мошенничество Суд арестовал топ-менеджера «Аэрофлота» Минаева по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хорошевский суд Москвы арестовал главу департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников пресс-службы суда. Уточняется, что топ-менеджера задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он уже обжаловал судебный вердикт.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечению в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

В РБК со ссылкой на источник, приближенный к «Аэрофлоту», подтвердили задержание Минаева. Уточняется, что департамент, который возглавлял топ-менеджер, занимался покупкой и лизингом самолетов.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал экс-заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова сроком на два месяца с момента его задержания. Сообщается, что до решения суда он был объявлен в международный розыск, поскольку покинул компанию и страну.