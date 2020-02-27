https://static.news.ru/photo/2c6d53d2-59be-11ea-bf4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальницу отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Её заподозрили в получении крупной взятки.

Об этом сообщает ТАСС. Источник агентства уточнил, что речь идёт о нескольких миллионах рублей. Дело Алешиной ведут следователи СКР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СКР предъявил бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко новое обвинение в получении взятки на сумму в полтора миллиарда рублей. Об этом рассказал его адвокат Александр Горбатенко. По словам юриста, следствие считает, что экс-полковник получил незаконное вознаграждение в период с 2007 по 2016 годы от преступной группы, в которую входили владельцы группы компаний «1520».