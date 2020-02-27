Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальницу отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Её заподозрили в получении крупной взятки.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что СКР предъявил бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко новое обвинение в получении взятки на сумму в полтора миллиарда рублей. Об этом рассказал его адвокат Александр Горбатенко. По словам юриста, следствие считает, что экс-полковник получил незаконное вознаграждение в период с 2007 по 2016 годы от преступной группы, в которую входили владельцы группы компаний «1520».
Добавьте наши новости в избранные источники