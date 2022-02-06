Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставрополья

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Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона в своём Telegram-канале.

Суд согласился с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при учёте личности и должности подозреваемого избрать более мягкую меру пресечения не представлялось возможным. Расследование уголовного дела продолжается.

Правоохранители уточнили, что министр заключил договор на оказание услуг для проведения фестиваля фейерверков. В документе стоимость услуг и материалов была сильна завышена. Ущерб бюджету края составил больше 25,1 млн рублей.

Ранее первого вице-мэра Орла Олега Минкина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Проверки чиновников начались после хищения 15 млн рублей, выделенных на ремонт городской площади.