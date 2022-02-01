Суд арестовал мужчину, устроившего поджог квартиры в Чертаново

Суд в столице арестовал мужчину, который поджёг квартиру в Чертаново. В результате Сергей Германов пробудет в СИЗО до 31 марта. Об этом пишет Mash.

Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом. Германов ранее неоднократно судим, в том числе за хранение наркотиков и оружия, — говорится в сообщении.

Пожар произошёл вечером 29 января в многоэтажном доме на улице Дорожной. Трое мужчин спасали одну из жительниц из объятой пламенем квартиры на девятом этаже. Они высунулись из окна своей квартиры, чтобы поймать женщину, живущую этажом выше. Всего из горящего дома были спасены 12 человек. Трое пострадали во время происшествия.

Ранее стали известны имена мужчин, спасших девушку во время пожара в жилом доме в Чертаново. Это студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров, а также владелец одной из квартир Константин Кремлин. Закиров получил 10% ожогов тела и термоингаляционное поражение лёгких. Он находится в реанимации.