Суд арестовал мужчину, бросавшего фаеры в ОМОН на митинге в Москве

https://static.news.ru/photo/f9d2ba56-64b2-11eb-95ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы арестовал до конца марта мужчину, бросавшего пиротехнику в полицейских во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Игумнова, подозреваемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), сроком до 31 марта, — рассказали ТАСС в суде.

Ранее стало известно о задержании уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который во время протестных акций 23 января в Москве вступил в драку с омоновцами. Он был задержан недалеко от латвийской границы, куда направлялся, чтобы покинуть территорию РФ.

Как сообщал NEWS.ru, Следственный комитет 27 января отчитался о возбуждении 21 уголовного дела по фактам противоправных действий во время несанкционированных митингов в российских городах 23 января.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Москве и других российских городах 23 января. Протесты в ряде регионов обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

31 января в регионах РФ вновь прошли митинги. Правозащитники сообщили, что число задержанных в этот день составило как минимум 4818 человек.