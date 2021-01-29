Суд арестовал мужчину, ударившего ногой полицейского в ходе акции протеста

https://static.news.ru/photo/9ce417be-62f9-11eb-9ded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве суд арестовал мужчину, который ударил ногой по голове бойцу спецподразделения полиции. Правоохранитель упал на землю во время несанкционированной акции протеста, которая состоялась 23 января.

На такой мере пресечения настаивали следователи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Он арестован на два месяца, передаёт ТАСС со ссылкой на секретаря Пресненского суда.

Как следует из материалов дела, в ходе протестной акции её участники повалили на землю бойца спецподразделения полиции, а подозреваемый дважды ударил силовика ногой.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Тысячи участников протестов были задержаны силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет засекретил информацию о проверке в отношении силовика, ударившего ногой в живот женщину в Санкт-Петербурге. Та попыталась узнать у правоохранителей, за что они задержали молодого человека. Один из полицейских, которые вели мужчину, не останавливаясь, пнул гражданку, из-за чего та упала на асфальт спиной и ударилась головой. Впоследствии она была дважды госпитализирована, писал NEWS.ru.