Коммерческого директора медиахолдинга Собчак Суханова арестовали в Москве

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Кирилл Суханов

Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главного исполнительного директора «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает РИА Новости. По информации агентства, Суханов будет арестован как минимум до 24 декабря.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя избрать в отношении Суханова Кирилла Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу, — огласил вердикт судья Анатолий Беляков.

Сторона защиты попросила избрать более мягкую меру пресечения для Суханова в виде домашнего ареста или залога в размере 4 млн рублей.

По версии следователей, Суханов вымогал у главы «Ростеха» 11 млн рублей за непубликацию компрометирующей информации в Telegram-канале «Тушите свет».

Коммерческий директор Собчак признался в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей. По словам Суханова, деньги ему передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.

МВД накануне запросило арест Суханова и экс-главреда «Татлера» Ариана Романовского до 24 декабря, им предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.