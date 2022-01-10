Суд арестовал имущество жены владельца сети «Рив Гош»

Московский суд Санкт-Петербурга наложил арест на имущество Инны Мейер, жены арестованного владельца розничной сети «Рив Гош» и экс-совладельца ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Об этом сообщила в понедельник объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться жилым помещением — квартирой, — говорится в сообщении.

О задержании Мейера и его супруги Инны стало известно 8 декабря. Их подозревают в хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка. Средства, о которых идёт речь, были получены «Юлмартом» от Сбербанка в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до банкротства в 2020 году.

В деле также фигурирует ещё один совладелец «Юлмарта» — Дмитрий Костыгин. Некоторое время назад Сбербанку удалось отсудить у «Юлмарта» 1 млрд рублей. Решение о выплате этих средств вынес Арбитражный суд Петербурга. Взыскать оставшуюся часть долга с акционеров компании, в число которых наряду с Мейером и Костыгиным входит Михаил Васинкевич, банку не удалось.