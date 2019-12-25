https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский суд наложил арест на имущество замглавы российского Генштаба Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Как сообщили в правоохранительных органах, среди арестованного — земельные участки и недвижимость генерал-полковника общей стоимостью несколько миллионов рублей.

Арест имущества проведён в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», в котором обвиняют замглавы Генштаба, — сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства также пояснил, что Арсланов обжаловал арест имущества, поэтому окончательно решение суда в силу пока не вступило.

Ранее NEWS.ru писал, что срок следствия по делу замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве, продлён до февраля 2020 года. Об этом сообщил судья 2-го Западного окружного военного суда в ходе заседания по вопросу о мере пресечения другому фигуранту дела — полковнику Павлу Кутахову. Арсланов проходит в качестве фигуранта по так называемому делу «Воентелекома». Он обвиняется в хищении двух миллиардов рублей на госзакупках.