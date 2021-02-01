Суд арестовал Илью Яшина на 10 суток

https://static.news.ru/photo/cb39cf9c-64bf-11eb-8279-96000091f725_660.jpg Илья Яшин Фото: twitter.com/ilyayashin

Измайловский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину за неповиновение сотруднику полиции и повторное нарушение установленного порядка проведения митинга. Об этом рассказал его адвокат Михаил Бирюков.

Суд вынес решения: 20 тысяч штраф по части 5 статьи 20.2 и 10 суток административного ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, — цитирует РИА Новости адвоката.

Яшин был задержан вместе с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым во время несанкционированной акции в центре Москвы 31 января. Как рассказал Бирюков, неповиновение полицейскому выражалось в том, что Яшин не вышел из машины сразу после того, как полиция её заблокировала, хотя соответствующее требование не предъявлялось.

31 января во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В результате на митингах силовики задержали более пяти тысяч человек.

Как сообщал NEWS.ru, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, задержанную за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции протеста в столице 23 января.