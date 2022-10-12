Суд арестовал украинца, готовившего теракт в Брянске Суд арестовал на два месяца гражданина Украины, готовившего теракт в Брянске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский районный суд Брянска арестовал на два месяца гражданина Украины, обвиняемого в подготовке терактов в транспортном терминале в Брянске, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции региона. Ранее Федеральная служба безопасности отчиталась о его задержании. Мужчину обвиняют в приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении и хранении взрывного устройства в составе организованной группы.

По ходатайству органа расследования 8 октября 2022 года постановлением Советского районного суда г. Брянска гражданину Украины, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.2 ст.205 (Приготовление к террористическому акту) и ч.4 ст.222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении суда.

Утром 12 октября сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении теракта на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Силовики задержали гражданина Украины, который приехал из Киева через Эстонию. У него изъяли самодельное взрывное устройство, собранное под контролем сотрудника украинских спецслужб на съемной квартире.

По данным ФСБ, задержанный также провел разведку на складе транспортно-логистической компании с целью его закладки и последующего взрыва. Изъятое у диверсанта взрывное устройство изготовлено на базе боевой части противотанковой управляемой ракеты, его мощность составляет около трех килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, у исполнителя теракта были изъяты средства связи для контакта с сотрудниками СБУ.