Суд арестовал гендиректора компании, обманувшего сына Олега Табакова 112: суд арестовал на два месяца обманувшего Табакова гендиректора «МосАвтоДилера»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский суд арестовал на два месяца гендиректора компании «МосАвтоДилер» Ярослава Коротких, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Среди его жертв оказался сын народного артиста СССР Олега Табакова Антон, сообщает Telegram-канал «112».

Он уточнил, что «МосАвтоДилер» предлагал клиентам услуги по продажей автомобилей, которые выставлялись на рынках США, Японии, арабских стран. Клиент выбирал автомобиль, вносил его полную стоимость. Компания обещала пригнать машину в Россию, растаможить и передать покупателю. После этого клиенты компании уже не видели ни автомобилей, ни своих денег.

Отмечается, что Коротких обманул сына Табакова на один миллион рублей.

Ранее Химкинский суд Москвы арестовал Александра Макарова — начальника участка строительной фирмы «Дельта-строй», которая проводила работа в сгоревшем магазине OBI в ТЦ «Мега Химки». Мужчину заключили под стражу до 9 февраля. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ.