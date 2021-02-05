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Суд арестовал фигурантов дела о пожаре в Красноярске

14:16, 06 февраля 2021 12
Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых по делу о пожаре в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сегодня судом по ходатайству следствия задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что следствие предъявит арестованным обвинение в ближайшее время, расследование уголовного дела продолжается.

Как писал NEWS.ru, 5 февраля на территории Красноярского края объявили днём траура по погибшим спасателям, которые участвовали в ликвидации пожара на складе. Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Усс. Пожар произошёл утром 3 февраля. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри, и спустя некоторое время перестали выходить на связь. Позднее выяснилось, что они погибли. Кроме того, в результате ЧП скончался работник склада.

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