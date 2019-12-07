https://static.news.ru/photo/144d5572-1909-11ea-a3fa-fa163e074e61_660.jpg Закре Полонкоев Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Басманный суд Москвы арестовал ещё троих подозреваемых в покушении на начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд арестовал Закру Полонкоева, Алихана Белхороева и Али Картоева, — цитирует представителя суда ТАСС.

Все трое обвиняются по статьям УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Как писал News.ru, ранее суд отправил в СИЗО Хасана Полонкоева, которого следователи считают руководителем организованной преступной группы (ОПГ), причастной к убийству Ибрагима Эльджаркиева. Кроме того, арестованы Аслан Полонкоев и Исса Накастхоев.

Ранее в СК сообщали, что силовики пресекли деятельность группы, возможно, организовавшей убийство Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Задержаны шесть подозреваемых, в том числе их вероятный лидер Хасан Полонкоев.