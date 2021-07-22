Суд арестовал ещё одну участницу Pussy Riot

Зюзинский районный суд Москвы принял решение об аресте участницы группы Pussy Riot Риты Флорес. Об этом рассказал адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов, передаёт «Новая газета».

Девушку обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП). Она проведёт в заключении 15 суток.

Флорес задержали 21 июля возле её дома. Тогда она сообщила журналистам, что силовики не назвали ей причину задержания, а сама она не сопротивлялась при задержании.

Девушка часто принимала участие в акциях Pussy Riot. Состоящих в группе людей регулярно задерживают в Москве и назначают административные аресты с весны. За решёткой два раза подряд побывали также Вероника Никульшина, Анна Кузьминых и Александр Софеев, последнего арестовали из-за бутылки вина в рюкзаке. Все они покинули страну после выхода из спецприёмника. Также силовики арестовывали муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн и режиссёра Анну Кузьминых, которые тоже состоят в Pussy Riot.