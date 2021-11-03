Суд арестовал ещё одну обнажившуюся на фоне Кремля девушку

Блогерша и порноактриса Ксения Дамова, которая сфотографировалась на фоне Кремля с оголёнными ягодицам, была приговорена к 14 суткам административного ареста. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы, сообщает РБК.

Дамова К.И. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, нарушающее общественный порядок при явном неуважении к обществу), — цитирует издание сообщение источника.

Отмечается, что Дамова получила почти максимальное наказание по этой статье — 14 суток из возможных 15.

31 октября девушка, известная, как актриса фильмов для взрослых, опубликовала в соцсeтях фотографию со спущенными спортивными штанами на фоне Никoльской башни Кремля. Он также написала о том, что, возможно, понесёт наказaние за это.

29 октября мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

Также попала под уголовное преследование модель Лолита Богданова, опубликовавшая видео, на котором она оголяет грудь на фоне того же храма. Ещё одну девушку задержали в Санкт-Петербурге за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора.