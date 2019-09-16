https://static.news.ru/photo/76cf209c-d89d-11e9-84cb-fa163e074e61_660.jpg Игорь Мусатов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Кузьминский суд отправил под арест бывшего хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова. Он обвиняется в мошенничестве с криптовалютой (ч. 4 статьи 159 УК). Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил избрать Мусатову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 15 октября, — сказала представитель суда.

Мусатова задержали 15 сентября. Его обвиняют в мошенничестве на сумму 45,3 млн рублей. По данным МВД, в 2018 году обвиняемый договорился с московским бизнесменом о том, что обменяет его 45 млн рублей на биткоины. Однако Мусатов на встречу не явился и прислал помощника, который забрал деньги, но криптовалюту так и не продал.

В МВД добавляют, что Мусатов находился в федеральном розыске.

Ранее News.ru писал о том, что СК возбудил дело о крупной фальсификации заявлений о переводе пенсий из ПФР.