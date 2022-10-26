Суд арестовал экс-главреда Tatler по делу о вымогательстве Суд арестовал экс-главреда Tatler Романовского по делу о вымогательстве у Чемезова

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Тверской суд Москвы приял решение об аресте бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) до 24 декабря. Об этом сообщает ТАСС. Журналист проходит в качестве подозреваемого по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кузьмину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря, — сообщил судья.

МВД ранее запросило арест коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря, им предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

По данным СМИ, Суханов и Романовский были задержаны в ресторане Regent в центре Москвы в ходе оперативного эксперимента при получении вышеупомянутой суммы от Чемезова. Отмечается, что переговоры по поводу получения денег со стороны Чемезова вел некий Андрей Болтухаев.