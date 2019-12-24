https://static.news.ru/photo/0d0b21e2-2668-11ea-9872-fa163e074e61_660.jpg Алексей Серебро Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд арестовал заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС Алексея Серебро, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Серебро меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 22 февраля 2020 года, — огласила решение судья.

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 статьи 285 УК).

Следователь сообщил, что чиновник, пользуясь служебным положением, освобождал от уголовной ответственности и от административного штрафа лиц, заподозренных в контрабанде.

Так, Серебро совместно с Кизлыком способствовал снижению административного наказания некому Степанову, который пытался провезти контрабанду. Это привело к тому, что последнему вернули изъятые у него 316 тысяч евро.

Кроме того,следователь на заседании сообщил, что во время обыска дома у Серебро найдены 600 тысяч евро и 600 тысяч рублей и «иное ценное имущество».

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд арестовал чиновника ФТС Александа Кизлыка.