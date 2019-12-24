Басманный суд арестовал заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС Алексея Серебро, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Суд постановил избрать Серебро меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 22 февраля 2020 года, — огласила решение судья.
Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 статьи 285 УК).
Следователь сообщил, что чиновник, пользуясь служебным положением, освобождал от уголовной ответственности и от административного штрафа лиц, заподозренных в контрабанде.
Так, Серебро совместно с Кизлыком способствовал снижению административного наказания некому Степанову, который пытался провезти контрабанду. Это привело к тому, что последнему вернули изъятые у него 316 тысяч евро.
Кроме того,следователь на заседании сообщил, что во время обыска дома у Серебро найдены 600 тысяч евро и 600 тысяч рублей и «иное ценное имущество».
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд арестовал чиновника ФТС Александа Кизлыка.
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