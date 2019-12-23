https://static.news.ru/photo/535ea13c-264f-11ea-9929-fa163e074e61_660.jpg Александр Кизлыка Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд арестовал начальника управления расследований и дознания ФТС Александр Кизлыка, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Кизлыку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 22 февраля 2020 года, — огласила решение судья.

Кизлык носит звание генерал-лейтенанта. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 статьи 285 УК).

Следователь сообщил, что чиновник, пользуясь служебным положением, освобождал от уголовной ответственности и от административного штрафа лиц, заподозренных в контрабанде.

Также в ходе заседания выяснилось, что ранее Кизлык работал в управлении по надзору за деятельностью прокуратуры и правоохранительных органов. Следователь ссылался на это как на аргумент в пользу того, что обвиняемый может влиять на ход дела и поэтому должен быть помещён под стражу.

В свою очередь, сам Кизлык возражал против ареста. Он сказал, что действовал законно: постановления о прекращении уголовного и административных дел выносились с ведома правоохранительных органов. В первом случае с делом о контрабанде обвиняемый внёс одну четвёртую от суммы изъятого. Таким образом, стало возможно уголовное дело пере квалифицировать в административное. Также он заметил, что у него нет полномочий давать указания сотрудникам Внуковской таможни.

Второй эпизод — прекращение дела против жены посла одного из государств, которая прошла по «зеленому коридору» вместо «красного» при прохождении таможенном контроля. Со слов Кизлыка, после разбирательства стало понятно, что женщина находилась в неадекватном состоянии и по этой причине было отказано в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, на заседании выяснилось, что при обыске в квартире обвиняемого обнаружили 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов, а также слитки золота и брендовые часы.

