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Комментируя инцидент с увольнением учительницы одной из школ Гомеля за конфликт с четвероклассником, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию в школах страны бардаком. Об этом сообщило агентство Белта.

Ситуация в гомельской школе получила огласку после того, как в Сети появилась видеозапись. На ней учительница нецензурно кричит на ребёнка, подняв над ним парту. Педагог позже пояснила, что четвероклассник поставил...