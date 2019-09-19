https://static.news.ru/photo/7fb12e3d-d5d2-4e36-a603-b900da5e96b6_660.jpgФото: Global Look Press/Zamir Usmanov
Басманный суд арестовал бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и бизнесмена Татьяну Магдееву. Ожидают рассмотрения ходатайств следователей об аресте заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова и бизнесмена Сергея Семикова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе суда.
Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цветнова Владимира Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Данная мера пресечения избрана сроком до 12 ноября 2019 года, — сказала пресс-секретарь суда.
На такой же срок арестована и Татьяна Магдеева.
По информации ТАСС, речь идёт о пяти эпизодах мошенничества на сумму около 20 млн рублей. Отмечается, что дело в отношении Мосолова связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря. Вину ни один из обвиняемых не признал.
Мой подзащитный являлся свидетелем по уголовному делу в отношении [бывшего заместителя министра культуры] Григория Пирумова и давал показания в октябре прошлого года. После соединения старого и нового дел они фактически стали фигурантами одного дела, — сообщил ТАСС адвокат Мосолова Сергей Скрехин.
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Суд арестовал бывшего чиновника Минкультуры Цветнова