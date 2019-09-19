Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Басманный суд арестовал бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и бизнесмена Татьяну Магдееву. Ожидают рассмотрения ходатайств следователей об аресте заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова и бизнесмена Сергея Семикова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе суда. 

Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цветнова Владимира Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Данная мера пресечения избрана сроком до 12 ноября 2019 года, — сказала пресс-секретарь суда.

На такой же срок арестована и Татьяна Магдеева.

По информации ТАСС, речь идёт о пяти эпизодах мошенничества на сумму около 20 млн рублей. Отмечается, что дело в отношении Мосолова связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря. Вину ни один из обвиняемых не признал.

Мой подзащитный являлся свидетелем по уголовному делу в отношении [бывшего заместителя министра культуры] Григория Пирумова и давал показания в октябре прошлого года. После соединения старого и нового дел они фактически стали фигурантами одного дела, — сообщил ТАСС адвокат Мосолова Сергей Скрехин.

Ранее News.ru писал, что экс-чиновника Минкульта РФ Пирумова отпустили по УДО.

News.ru в соцсетях