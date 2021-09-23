Суд арестовал актрису, сыгравшую в пародии на пресс-секретаря МВД

Уссурийский суд арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, которая сыграла в пародии на выступление пресс-секретаря МВД в скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина. Ей вменили незаконное ношение полицейской формы. Об этом пишет Vl.ru.

Кроме того, её оштрафовали на тысячу рублей. Суд решил, что на женщине была форма со знаками различия и символикой госструктуры.

По информации из репортажа Newsbox24.tv, Кривоносова признала вину и раскаялась.

Кому-то, наверное, не понравился мой карьерный рост. Звёзды растут не по дням, а по секундам, — сказала она.

Кривоносова снялась в образе «официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф». В кадре она говорит, а на её форме регулярно меняются погоны — от подполковничьих до генерал-лейтенантских. Ролик с ней вышел на YouTube-канале BARAKuda.

Собирательный образ депутата Наливкина, который борется за справедливость, давно известен пользователям Интернета. Игровые ситуации творческая команда стилизует под пропагандистские телевизионные сюжеты, снятые в его поддержку. При этом действие, как правило, представлено в нарочито гипертрофированном виде.

Повышенное внимание к сатирическому проекту возникло после того, как один из таких сюжетов в прямом эфире на YouTube показал оппозиционер Алексей Навальный. Он рассказал об упрёках сторонников, которые посетовали на постоянную критику властей и попросили рассказывать в том числе и о положительных примерах. В ответ на это политик не без иронии продемонстрировал одну из видеозаписей о Наливкине, однако не стал говорить о том, что это вымышленный персонаж.

Впоследствии правоохранительные органы начали проверку ролика, по сюжету которого «народный депутат» участвует в задержании подполковника-коррупционера.

В МВД официально заявили, что такого человека на службе в ведомстве нет. Силовики также посчитали, что авторы видеоролика распространили недостоверную информацию, выразив «явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел». По словам автора проекта Андрея Клочкова, актёр, сыгравший полицейского, был оштрафован на тысячу рублей за незаконное ношение формы.