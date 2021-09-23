Суд арестовал актрису, сыгравшую в пародии на пресс-секретаря МВД

Уссурийский суд арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, которая сыграла в пародии на выступление пресс-секретаря МВД в скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина. Ей вменили незаконное ношение полицейской формы. Об этом пишет Vl.ru.
Кроме того, её
По информации из репортажа Newsbox24.tv, Кривоносова признала вину и раскаялась.
Кому-то, наверное, не понравился мой карьерный рост. Звёзды растут не по дням, а по секундам, — сказала она.
Кривоносова снялась в образе «официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф». В кадре она говорит, а на её форме регулярно меняются погоны — от подполковничьих до генерал-лейтенантских. Ролик с ней вышел на YouTube-канале BARAKuda.
Собирательный образ депутата Наливкина, который борется за справедливость, давно известен пользователям Интернета. Игровые ситуации творческая команда стилизует под пропагандистские телевизионные сюжеты, снятые в его поддержку. При этом действие, как правило, представлено в нарочито гипертрофированном виде.
Повышенное внимание к сатирическому проекту возникло после того, как один из таких сюжетов в прямом эфире на YouTube показал оппозиционер Алексей Навальный. Он рассказал об упрёках сторонников, которые посетовали на постоянную критику властей и попросили рассказывать в том числе и о положительных примерах. В ответ на это политик не без иронии продемонстрировал одну из видеозаписей о Наливкине, однако не стал говорить о том, что это вымышленный персонаж.
Впоследствии правоохранительные органы начали проверку ролика, по сюжету которого «народный депутат» участвует в задержании подполковника-коррупционера.
В МВД официально заявили, что такого человека на службе в ведомстве нет. Силовики также посчитали, что авторы видеоролика распространили недостоверную информацию, выразив «явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел». По словам автора проекта Андрея Клочкова, актёр, сыгравший полицейского, был оштрафован на тысячу рублей за незаконное ношение формы.