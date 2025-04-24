Суд арестовал активы популярного разработчика видеоигр Суд арестовал три юрлица разработчика «Мира танков»

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В Москве наложен арест на активы трех компаний, входящих в группу «Леста Игры» — разработчика популярных симуляторов «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, сообщает банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Решение Таганского районного суда затронуло основную организацию ООО «Леста», а также «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва».

Руководство компании в курсе ситуации, и проблема решается. Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили, и нам нечего опасаться, — прокомментировали ситуацию в компании.

По утверждению «Леста Игры», рабочие процессы продолжаются в штатном режиме, все запланированные мероприятия и партнерские договоренности остаются в силе. Также в компании заверили, что оказывают содействие правоохранительным органам и задействуют все необходимые юридические механизмы для разрешения ситуации.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева на сумму более 276,6 млн рублей. Среди арестованного — автомобили Audi Q5 и Toyota Land Cruiser 200, мотоцикл Harley-Davidson, земельный участок, ружье, недвижимость в Морозовске, Аксайском районе и Москве. Кушнарев обвиняется в получении взятки в 95 млн рублей за содействие в приемке дорожных работ и незаконном хранении пистолета «Кольт» и боеприпасов.