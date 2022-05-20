Суд арестовал активы «дочки» Google ещё на 500 млн рублей Суд арестовал активы «дочки» Google на 500 млн рублей по иску телеканала «360»

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Арбитражный суд Москвы по заявлению компании АО «Телеканал 360» наложил арест на денежные средства, а также на всё движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Гугл», российскому подразделению Google, на общую сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительных мер, следует из картотеки суда. Иск связан с блокировкой каналов телеканала на видеохостинге YouTube.

Суд согласился с доводами истца, что «непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем».

Ответчиками по делу значатся Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «Гугл». Заявитель требует через суд восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам — «Телеканалу 360» и «Новости Подмосковья», посвящённому исключительно повестке Московской области. На момент блокировки их аудитория составляла больше 2 миллионов подписчиков.

Предварительные слушания по иску АО «Телеканал 360» назначены на 14 июля.

Сейчас в отношении ООО «Гугл» инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ, в частности ВГТРК, «Звезда», «ТВ Центр», ОРТ. В начале мая Арбитражный суд Москвы постановил арестовать денежные средства ООО «Гугл», а также всё движимое и недвижимое имущество компании на сумму 500 млн рублей по иску телекомпании НТВ касательно восстановления доступа к YouTube-каналу. Аналогичные меры в отношении Google были приняты столичным арбитражным судом по искам компании «Газпром-медиа» и компании АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT.

На фоне многочисленных исков российское подразделение Google 18 мая сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о своём банкротстве, так как «предвидит невозможность исполнения денежных обязательств». При этом компания намерена и дальше предоставлять бесплатные сервисы пользователям в России, несмотря на возможное прекращение работы российского офиса в связи с банкротством.