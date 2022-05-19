Суд арестовал активы «дочки» Google ещё на 500 млн рублей Суд в Москве арестовал активы «дочки» Google на 500 млн рублей по иску RT

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы по заявлению компании АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT, наложил арест на денежные средства, а также на всё движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», российскому подразделению Google, на общую сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительных мер, сообщает РИА Новости. Иск связан с блокировкой каналов RT на YouTube.

Суд согласился с доводами истца, что «непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем».

Ответчиками по делу значатся Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «Гугл». RT требует через суд восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам. Также заявитель просит взыскать с ответчика судебную неустойку на случай неисполнения решения суда.

Сейчас в отношении ООО «Гугл» инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ, в частности ВГТРК, «Звезда», «ТВ Центр», «Телеканал 360», ОРТ. В начале мая Арбитражный суд Москвы постановил арестовать денежные средства ООО «Гугл», а также всё движимое и недвижимое имущество компании на сумму 500 млн рублей по иску телекомпании НТВ касательно восстановления доступа к YouTube-каналу.

Аналогичные меры в отношении Google были приняты столичным арбитражным судом по иску компании «Газпром-медиа», также требовавшей восстановить аккаунт на видеохостинге YouTube. Суд удовлетворил заявление структуры «Газпрома» и наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн руб.

После этого стало известно, что российское ООО «Гугл» собирается обратиться в суд с заявлением о признании собственного банкротства. При этом компания намерена и дальше предоставлять бесплатные сервисы пользователям в России, несмотря на возможное прекращение работы российского офиса в связи с банкротством.