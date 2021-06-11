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Акционист Крисевич арестован по делу о хулиганстве на Красной площади

16:14, 13 июня 2021
Павел Крисевич Павел Крисевич Фото: pavelkrisevich/instagram.com

Акциониста Павла Крисевича, который в минувшую пятницу устроил акцию с имитацией выстрелов на Красной площади, арестовали по делу о хулиганстве. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Крисевичу в виде заключения под стражу на два месяца до 11 августа 2021 года, — цитирует агентство пресс-службу суда.

Утром 11 июня художник-акционист Павел Крисевич инсценировал суицид на Красной площади в Москве. Перед этим он, по словам очевидцев, сделал два выстрела в воздух, а затем к нему подбежали полицейские и увели.

Позже стало известно, что столичный главк возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

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