Суд анонсировал слушание нового дела против Навального

В Лефортовском суде Москвы 15 февраля состоится предварительное заседание по очередному делу против оппозиционера Алексея Навального, согласно которому он обвиняется мошенничестве и неуважении к суду, передаёт «Интерфакс». Ранее оппозиционера включили в список «физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» Росфинмониторинга.

Судебное заседание назначено на 15 февраля в 10:00, — сказали в суде.

Дело о мошенничестве возбудили против оппозиционера в конце декабря 2020 года. Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Второе дело — о неуважении к суду — связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, которая вынесла Навальному приговор за инцидент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко.

Как сообщалось ранее, сперва оба эпизода расследовали отдельно, но перед подачей иска по обоим делам было принято решение объединить их в одно.