Суд решит вопрос о продлении ареста Беркович и Петрийчук 9 января

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Евгения Беркович и Светлана Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы 9 января 2024 года рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. Также об этом пишут коллеги Бадамшина в Telegram-канале «Адвокаты PRO людей».

Судебное заседание по продлению меры пресечения в виде содержания под стражей Жени Беркович и Светланы Петрейчук назначено на 9 января 2024 года в 12:30 в Замоскворецком суде г. Москвы, зал уточним, — сообщили авторы.

30 ноября судья Московского городского суда Наталия Никишина отчитала режиссера Евгению Беркович после того, как она пожаловалась на условия ее перевозки в другой город. Обвиняемая рассказала, что 25 ноября ее доставили из московского СИЗО в Петербург на прощание с умершей бабушкой и ей пришлось провести 25 часов в холодном автозаке без теплой одежды. Она также сообщила, что ей разрешили выйти в туалет всего дважды за это время.

Беркович и Петрийчук проходят обвиняемыми по делу об оправдании терроризма за постановку пьесы «Финист — Ясный сокол», в которой рассказаны истории жен террористов. Мосгорсуд 30 ноября рассматривал апелляцию на их арест. Судья Никишина решила оставить обеих под стражей.