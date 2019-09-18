https://static.news.ru/photo/3e0b3606-da28-11e9-a5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Павлу Устинову. Об этом News.ru сообщил его адвокат Дмитрий Чешков.

Рассмотрение назначили на 14:35 в понедельник 23 сентября, зал 331, — сказал он.

Заседание пройдёт в Мосгорсуде.

По версии следствия, молодой человек принимал участие в несогласованной акции 3 августа, а при задержании оказал сопротивление и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа.

Суд начал и закончил рассматривать дело Устинова 12 сентября. Обвиняемый вину не признал, сказав, что в митинге не участвовал, а просто проходил мимо. Прокурор запрашивала для Устинова шесть лет колонии.

16 сентября Тверской суд признал Устинова виновным и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

Днём позже актёрское сообщество начало кампанию в поддержку Устинова: многие публичные люди стали публиковать ролики в соцсетях. Главные редакторы «Дождя», «Эха Москвы» и издатель «Новой газеты» написали обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой обжаловать этот приговор. Позже стало известно, что решением суда возмущён и генсек «Единой России» Андрей Турчак.

Ранее News.ru писал о том, что одиночные пикеты в поддержку Устинова начались в Москве.