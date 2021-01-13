Субъекты РФ получат около 600 тысяч доз вакцины от COVID с 11 по 14 января

https://static.news.ru/photo/ea279bc6-5599-11eb-8474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

С 11 по 14 января в субъекты Российской Федерации будет поставлено порядка 600 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Несмотря на праздники, вакцинация шла и продолжается в плановом режиме. За три дня, начиная с 11 по 14 января, в субъекты РФ будет поставлено ещё порядка 600 тысяч доз вакцины. И эта работа по наращиванию производства и поставке в регионы будет продолжена, — заявила Голикова.

Вице-премьер также сообщила о повышенных выплатах медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Так, за ноябрь-декабрь, по её словам, выплаты произведены 1 млн 435 тысячам работников медучреждений. В целом, подчеркнула Голикова, ситуация с вакцинацией населения и вопрос социальных доплат медработникам находится на контроле правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что количество заражённых коронавирусом в России снижается, однако мировые показатели остаются высокими. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Она также предупредила, что прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане должны продолжать носить маски и соблюдать другие меры предосторожности. По её словам, прививка учит организм бороться с вирусом, но при этом нет 100-процентной гарантии того, что человек не заболеет.