Субъектам России выделят 24 млрд рублей на тушение пожаров

С 2022 года субъектам России начнут выделять деньги на тушение лесных пожаров. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передаёт РИА Новости.

Главой государства принято решение о том, что начиная с 2022 года в полном объёме норматив для борьбы с лесными пожарами будет доводиться до регионов РФ. На трёхлетний бюджетный период это 24 миллиарда рублей, — сказала Абрамченко.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», к сегодняшнему дню на территории Российской Федерации действуют 147 лесных пожаров, которые затронули площадь 302 671 га. От этих пожаров нет угрозы населённым пунктам и объектам экономики.

В девяти субъектах Российской Федерации введён режим ЧС, а в 60 субъектах — особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что лесной пожар подобрался к самой границе города Якутска. На территории городского округа сгорело около двух тысяч гектар леса. Как рассказал мэр города Евгений Григорьев, огонь удалось ликвидировать за девять дней на площади свыше двух тысяч гектаров.